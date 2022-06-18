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韓國重啟觀光大門 花蓮開辦旅遊講座攬客

2022/6/18 18:23
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（中央社記者張祈花蓮縣18日電）韓國6月重啟觀光，韓國觀光公社台北支社今天在花蓮市舉辦旅遊講座，花蓮市長魏嘉賢表示，盼COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，兩地重啟觀光交流。

魏嘉賢說，6月19日是花蓮市與韓國蔚山廣域市締盟姐妹市41週年紀念日，韓國觀光公社台北支社特地至花蓮舉辦觀光旅遊講座，透過簡報介紹韓國各地景點，還特別加強姐妹城市的介紹。

魏嘉賢分享指出，過去曾2度到蔚山市參訪，蔚山市曾經是捕鯨業與海產漁業主要中心，現在已轉型工業城市，也是現代集團的基地，呼籲花蓮市民若有出國計畫，可優先選擇到姐妹市旅遊。

韓國觀光公社台北支社次長林美善說，台灣遊客即日起可申請免費個人觀光簽證，透過這次旅遊講座，引導民眾事先在網頁預約，再至臨櫃完成申請簽證辦理，即可入境韓國旅遊。

林美善指出，6月8日起，無論是否完成接種COVID-19疫苗，均免隔離，但入境韓國登機前仍需出示新冠肺炎陰性報告書，入境韓國3天內仍然要進行PCR檢測。（編輯：卞金峰）1110618

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