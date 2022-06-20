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舊左中改建公園 高市府規劃生態廊帶

2022/6/20 12:13
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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市長陳其邁去年底宣示舊左營國中校地將改建為公園，市府也舉辦多場座談會聽取地方意見，都發局表示，將以舊左中為核心規劃生態廊帶，並整合民眾意見，推出短中長期計畫。

高市府針對舊左營國中校地，原本擬採公辦都更方式開發，但引發地方人士質疑，恐破壞蓮池潭風景區天際線及生態。陳其邁去年底宣示校地將改建為公園，保留舊左營國中綠地與老樹，平息爭端。

市府後續舉辦3場舊左營國中未來發展願景座談會，聽取地方意見，日前第3場座談會上，高雄港區土地開發公司董事長沈妙姿表示，需以在地思考與歷史紋理的重要性，以歷史、藝術、人文、美學為發展核心，公民參與是重要過程。

公民組織也在會上表示，希望透過公園用地的土地使用分區規範做為舊左營國中未來動向；地方商圈發展協會則提出地方所需軟硬體設施與待改善現況。

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都發局今天發布新聞稿表示，將整合各界意見，以舊左中為核心規劃生態廊帶。目前舊左營國中校地作為公園使用規劃不變，既有設施維持現況，並朝向輕量、減量使用；閒置空間公共性、服務性使用可討論再利用。

此外，左營舊聚落周邊交通可再檢討評估；民眾參與共構的大左營發展願景架構，也將成為未來政策願景參考。都發局副局長蘇俊傑表示，預計會推出短、中、長期計畫，期待市府與民間共創兼具環境跟經濟發展的左營發展。（編輯：謝雅竹）1110620

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