環球科大獲贈廚餘機 轉廢為水友善環境

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（中央社記者姜宜菁雲林縣20日電）環球科大餐飲廚藝系每週產生20至50公斤廚餘，部分就地掩埋當堆肥，部分委外處置，今獲贈廚餘機，每天最高可處理150公斤廚餘，廚餘轉化成水，可用於澆灌樹木，達到友善環境和永續經營。

環球科技大學今天舉辦廚餘機捐贈儀式，雲林縣副縣長謝淑亞、環球科技大學董事長許淑敏和校長沈健華等人出席，謝淑亞樂見校園就地將廚餘再利用，共同降低雲林縣垃圾量。

環球科技大學餐飲廚藝系副主任葉力誠指出，系上烹飪課程平均每週會產生20至50公斤廚餘，熟廚餘委外處置，生廚餘則就地掩埋當樹木的堆肥，但堆肥容易因氣溫炎熱造成環境惡臭。

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因思銳國際公司董事長李志建提到，捐贈給學校的廚餘機每天最高可處理150公斤廚餘，運用特殊微生物分解，將廚餘轉化為水，可用於澆灌樹木，響應聯合國永續發展目標（SDGs），達到友善環境和永續經營。

環球科技大學觀光生態旅遊學系副教授陳泰安則認為，廚餘機雖有助於解決廚餘問題，卻非解除根本之道，學校應推崇綠料理，讓學生學習將剩餘食材再以利用，做到源頭減量。（編輯：黃世雅）1110620