茄萣湖內漁電共生亮點計畫 即起受理申請

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）「高雄市茄萣區及湖內區漁電共生亮點案場建置計畫」今天公告，市府訂定廠商遴選標準作為分配漁電共生專案使用配電饋線依據，確保漁民與地主權益保障，提高對漁電政策信心。

高雄市政府海洋局今天新聞稿表示，配合中央推動漁電共生政策，秉持「漁業為本，綠電加值」精神，兼顧當地漁業發展及漁民支持，訂定「高雄市政府漁電共生推動及實施要點」，並公告「高雄市茄萣區及湖內區漁電共生亮點案場建置計畫」

亮點案場建置計畫首創全國協調台灣電力公司饋線容量較為充裕的茄萣及湖內區，以專案方式保留30MW配電線路容量，由市府以加值養殖漁業為重點，訂定廠商遴選標準作為分配漁電共生專案使用配電饋線依據，確保漁民與地主權益獲得保障，提高漁民對漁電政策信心。

相關申請作業規定今天發布，受理期程自即日起至7月20日止，相關詳情至高雄市政府漁電共生資訊平台( https://solaraquaculture.kcg.gov.tw/)查詢。

副市長林欽榮表示，依經濟部110年5月公告全國漁電共生優先推動區域內須設置或共用升壓站集結併接輸電線路相關法令，這次亮點案場建置計畫經由市府遴選合格專案輔導業者，將無須集結併接輸電線路，得優先併接台電專案保留配電饋線。

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林欽榮說，將針對養殖漁業結合太陽光電發電設備經營養殖生產及銷售規劃完整性與可行性、案場建置特色亮點、申請者的經營能力與相關實績、計畫規劃的完整性等項目進行嚴格檢視，層層把關保障漁民與地主權益；同時協助專案輔導業者相關行政流程，加速整體漁電共生案場設置期程，落實漁電共生推動目標。

高市府自民國109年12月與經濟部及農委會會銜公告「漁電共生先行區」，110年2月設立全國首例針對漁電共生事務推動的專案辦公室，作為漁電共生推動單一窗口。截至今年6月提供1429件諮詢服務，受理漁電共生申設案件62件，預估發電量容量達126MW。期藉由光電產業引入資金及技術支援，在傳統養殖漁業導入智慧養殖技術、協助漁民取得產銷履歷、建立產銷管道，達到能源轉型和漁業升級雙向加值效益。（編輯：孫承武）1110620