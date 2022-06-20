中市台鐵高架化橋下10處停車場 力拚11月營運

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（中央社記者趙麗妍台中20日電）台鐵高架化後，立委江啟臣要求將橋下空間闢為停車場，緩解民眾停車需求；台中市停車管理處表示，鐵路高架橋下空間台鐵局規劃26場停車場，其中10處力拚11月啟動營運。

台鐵高架化後，活化橋下空間為首要課題，國民黨立委江啟臣要求台鐵局將橋下空間闢建為停車場，緩解市區停車需求，今天邀集台中市議員張瀞分、台中市停車管理處等相關單位舉辦會勘。

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江啟臣指出，台鐵高架化工程為加速地方連結的重要建設，鐵路高架化後，如何妥善運用原有橋下空間也成為行政單位難題，考量地方發展與在地居民的使用需求後，向台鐵局、市政府爭取貫穿市區的鐵馬道外，也要求台鐵局一併規劃停車空間，在重要節點設置商場，活絡在地經濟。

台中市停車管理處表示，鐵路高架橋下空間，台鐵局已規劃26個停車場，完工後可增加2200多格汽車格及1200多格機車格；交通局第一批審查作業已核定豐原、潭子、頭家厝、五權、大慶等處10個停車場圖說審查，目前規劃7月施工，力拚11月啟動營運。（編輯：陳仁華）1110620