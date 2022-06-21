佛門淪是非地 集集慈德寺法師為訪客登記大鬧辦公室

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（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）慈德寺疑因經營火化場龐大利益引發新、舊派系一連串爭端，除之前揚言暫停火化業務引起殯葬業恐慌，近日又因入寺實名登記大鬧辦公室，法師丟塑膠椅砸人，佛門淪為是非之地。

南投縣私立集集鎮慈德寺火化場爆發經營糾紛，經營業者能仁實業有限公司先前發函給南投縣政府、集集鎮公所、南投、台中、彰化、雲林的葬儀商業同業公會表示，擬自今年7月1日起暫停營業，但南投縣政府民政處考量公共利益，已表態不會核准停業申請。

業界人士透露，慈德寺火化場是南投縣、彰化縣唯一火化場，加上台中市、雲林縣也會運遺體來南投火化，慈德寺火化場一年處理約萬具遺體，扣除成本後利潤超過新台幣4000萬元，由於寺方新、舊派對經營作法、經營權有歧見導致「內亂」，甚至互告。

根據民政處資料，慈德寺為募建寺廟，民國71年12月由體空法師賴俐蓉擔任住持，109年3月改由體證法師陳靖之擔任住持；據了解，因體空法師年事已高且身體不佳，寺廟事務多年前早已交由旗下法師打理，但新、舊兩派法師對於火化場經營有歧見，紛爭持續未停。

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一名新派法師今天向媒體控訴，訪客進入寺廟需登記，但一名舊派法師的女兒13日下午進入時被保全要求登記資料，對方卻不滿大鬧叫囂，甚至砸椅子，一群人氣沖沖衝進來辦公室，但登記只是簽名與留手機號碼，對方卻很生氣作勢打人，所幸保全「幫我擋了幾下」。

這名法師說，對方進來就砸椅子，接著一群人衝到她座位旁，朝著她就要毆打，保全擋在前面，所以被打中幾下，而對方之前雖未進入辦公室，但曾在外面叫囂，「之前已鬧過很多次，有事沒事就來鬧」，害得她在外很擔心被偷襲，警方17日已主動介入偵辦。（編輯：黃世雅）1110621