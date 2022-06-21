台東雲端國際旅展24日開跑 實況直播精彩行程

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（中央社記者盧太城台東縣21日電）為讓台東獨到魅力和高品質旅宿服務口碑持續發酵，台東縣政府將於24至26日舉辦「2022台東雲端國際旅展」，透過實況直播，帶領觀眾同步體驗台東精彩的深度旅遊行程。

台東縣政府發布新聞稿表示，去年因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，將往年的實體旅展升級，首創線上雲端旅展，吸引超過20家海外媒體一同觀看。

今年為持續提升台東品牌的國際曝光，再次主辦「2022台東雲端國際旅展」，協助在地業者跨越疫情與國界和海外業者對接，以線上行銷方式維持連結與熱度，讓台東成為國內外觀光客旅遊首選。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，今年雲端國際旅展特別邀請來自新加坡、日本及香港網路名人合作，線上展開3天2夜包含海、陸、空體驗的台東之旅，以實況直播，帶領粉絲與觀眾同步體驗台東精彩的深度旅遊行程。

此外，旅展官方網站不僅提供台東觀光旅遊最新資訊，更以360度影音技術零時差、無國界展現出欣賞台東的不同視角。

「台東雲端國際旅展」將於24日下午2時舉辦線上洽談會，邀請在地品牌與國際買家線上交流，提供平台讓台東旅遊業者推廣豐富的觀光資源，希望能將線上體驗轉化為實體訂單。

24日起陸續展開6場線上直播互動，首場直播由主持人Ken和日本藝人大久保麻梨子分享台東旅遊的口袋名單，揭曉必吃、必去、必玩景點和必買好物。更不容錯過今年首度啟航、全台唯一的空中導覽，在疫情下也能「島內偽出國」，鳥瞰台東縱谷線美景，在空中體驗台東最新旅遊玩法。

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25日上午邀請香港歌手Sing Sing Rabbit、下午由新加坡歌手Ferlyn G接棒、晚上與日本籍YouTuber Lin Lin等人從白天到夜晚欣賞台東不同的自然美，無論是綠島浮潛之旅、藝文輕旅行或在山林中飽覽最美星空的晚宴，都能體驗不同的新感受。

26日上午由Sing Sing Rabbit與線上觀眾一同來到風景富麗、充滿人文底蘊的長濱鄉，感受海洋魅力與大自然的鬼斧神工、體驗竹湖山居140米高空樹冠滑索的刺激；第6場直播則由新加坡名媛總裁Cheryl攜手阿吉旅遊、國度旅行社展開單車之旅，將沿著太麻里車站與南迴線感受台東南迴鐵馬風情。 （編輯：郭諭儒）1110621