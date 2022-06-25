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高雄神農市集新址試辦 近百優選小農匯集吸引人潮

2022/6/25 18:21（6/25 18:36 更新）
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高雄市政府25日起一連兩天在凹子底森林公園中央步道新址試辦「神農市集」，匯集近百名優選小農展售攤位，還有豐富舞台活動等，適逢週末假日好天氣，吸引大批人潮走訪。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月25日
高雄市政府25日起一連兩天在凹子底森林公園中央步道新址試辦「神農市集」，匯集近百名優選小農展售攤位，還有豐富舞台活動等，適逢週末假日好天氣，吸引大批人潮走訪。（高雄市農業局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年6月25日
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（中央社記者洪學廣高雄25日電）高市府今、明兩天在凹子底森林公園中央步道新址試辦「神農市集」，現場匯集近百名優選小農展售推廣，還有豐富舞台活動，還邀請星級飯店名廚現場教學，吸引大批人潮。

高雄市農業局今、明兩天在凹子底森林公園中央步道新址試辦神農市集，有別於過去趕集式市集擁擠，新地點以嶄新風貌呈現，場域硬體全面更新，現場匯集近百名優選小農一同展售推廣，還有豐富舞台活動，更邀請星級飯店名廚利用小農食材現場教學料理，吸引大批人潮湧入。

高雄農業局長張清榮表示，神農市集多年來已建立在地安全美味好口碑，期望透過設備更新來提升傳統農產市集質感，增加市集特色，吸引更多人潮提高銷售量。

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高雄市政府農業局新聞稿指出，民眾重視健康與飲食營養，更在乎食材來源與安全性，自民國104年起開辦的神農市集，嚴選高雄市眾多優質產品，包括當地當令的燕巢和大社芭樂、六龜木瓜、旗山香蕉、還有果乾、蜂蜜、果醋等加工品。近年更網羅雲嘉南和屏東等鄰近縣市農友參與，展售品項更多元豐富。

受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，許多活動暫緩辦理，農業局利用空檔重新規劃布置，將原有市集從人行道移至公園內步道，空間更加寬闊。新址搭配兩旁成蔭的棕櫚樹群，架設綠黃白相間的手染布，現場充滿濃濃的熱帶風情，讓人耳目一新。（編輯：郭諭儒）1110625

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