批柯文哲情緒勒索 蔣萬安：發敬老金無舉債問題

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）台北市議會要求市府編列重陽敬老金預算，市長柯文哲擔心須舉債導致債留子孫，遭國民黨台北市長參選人蔣萬安質疑對長輩情緒勒索，發放只是預算重分配，沒有舉債問題。

蔣萬安今天上午出席第17屆鯨神盃傳統龍舟錦標賽前接受媒體聯訪，對於是否願意舉債發放重陽敬老金表示，發放只是預算重分配，沒有舉債或是重新找財源的問題。

蔣萬安指出，柯文哲不願意發敬老金，但其實去年底就花了新台幣4.59億元來發1500元的敬老愛心儲值金，並沒有舉債，還有議員質疑跟重陽敬老金沒有兩樣。

蔣萬安說，過去台北市每年花在敬老金的預算大約7億多元，占整體預算1700多億元的千分之4，財政負擔不大，但對長輩的照顧及表達的敬意非常大，所以刻意將舉債和敬老金畫上等號，是對長輩情緒勒索、刻意分化世代，大可不必。

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台北市議會去年底三讀通過「台北市重陽節禮金致送自治條例」後，市府提出覆議案，遭議會表決否定，市府今年初再向行政院聲請函告條例無效，行政院回函難認定條例牴觸憲法、地方制度法和財政紀律法規定，議會因此要求市府應執行編列預算。

柯文哲日前說，明年的概算5月就編好了，所以發敬老金的問題是去哪裡找錢，如果要舉債當然沒問題，但會債留子孫。（編輯：張銘坤）1110626