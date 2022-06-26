三貂嶺隧道自行車道試營運 27日起網路預約

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（中央社記者王鴻國新北26日電）新北市政府工務局今天表示，三貂嶺隧道自行車道自7月3日起進行試營運，6月27日起接受網路預約，每天共4梯次，每梯次80人，可望成為愛好輕旅行民眾的打卡熱點。

工務局發布新聞稿表示，舊三貂嶺隧道和三爪子隧道是塵封35年的鐵路隧道，經過新北市政府融入在地生態及文化所闢建「三貂嶺隧道自行車道」，將於7月3日起進行2個月試營運，預約網站6月27日起正式上線。

工務局表示，三貂嶺隧道自行車道串聯雙溪牡丹和瑞芳三貂嶺兩地觀光路線，為減少交通衝擊，並考量隧道內使用空間有限，試營運期間民眾需透過網路申請入場，每日開放4梯次，每梯次各80人，現場並提供導覽員解說服務，民眾可至預約網站申請導覽。

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新工處表示，來三貂嶺遊玩的民眾可以從牡丹車站出發，體驗牡丹老街的人文風情後，再騎乘鐵馬或步行經過休憩站、穿越舊三貂嶺、三瓜子隧道，最後透過全國首創鋼筋壁掛棧橋銜接猴三公路後，再前往猴硐貓村等地旅遊，沿途感受豐富的自然生態地貌、人文歷史特色，可望成為愛好輕旅行民眾的打卡熱點。

雙溪區公所表示，三貂嶺隧道自行車道總長3.19公里，考量從隧道至壁掛棧橋雙向通行安全，自行車須採步行牽引方式通行，步行時間約40分鐘。正式營運後將依試營運期間遊客回饋意見作調整修改，提供遊客更美好舒適的旅遊體驗。（編輯：方沛清）1110626