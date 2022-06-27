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新台17線北段通車 陳其邁：加速沿海區域發展

2022/6/27 12:03
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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）原台17線跨越後勁溪後進入楠梓及左營舊聚落路段，因路幅受限，造成交通瓶頸，市府開闢新聯外道路（新台17線），並分南、北段施工，北段道路今天通車啟用，可大幅紓解原台17線車流。

原台17線因路幅縮減、路型曲折，經常導致塞車，因此市府規劃於原台17線西側，規劃1條「新台17線」，全長約7公里，北起橋頭區典昌路、南至左營區南門圓環，並以德民路為界，分北段、南段工程施工。

北段的典昌路至德民路工程近日完工，今天舉行通車典禮，高雄市長陳其邁出席表示，北段工程今天通車，南段工程涉及軍區營舍，但已與軍方達成共識，將繞過海軍營舍，以平面道路方式開闢。

陳其邁說，新台17線完工後，可大幅度縮短沿海地區與市區距離，加速沿海地區發展，且未來楠梓產業園區等企業進駐後，就業人口的交通問題也獲得解決。

副市長林欽榮表示，經交通局評估，新台17線全段開闢完成後，可縮短橋頭至左營26%車行距離及減少30%行車時間，並分散原台17線30%至50%交通量。

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今天通車的北段道路，全長約2.1公里，路寬50公尺，規劃單向配置2快車道1慢車道、人行道（含自行車道）及其他附屬設施，總經費約新台幣12.75億元。

南段因涉及軍區營舍，林欽榮說，與海軍協調後，將以最小牴觸海軍精神堡壘、海軍故事館、海軍氣象館等，及民間太極殿保存為前提規劃。其中德民路至中海路段已爭取今年營建署生活圈計劃執行，總經費約8億9384萬元。（編輯：黃世雅）1110627

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