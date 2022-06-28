竹縣青創基地 即日起至7/10可申請進駐

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（中央社記者郭宣彣新竹縣28日電）新竹縣政府為扶植青年創業，在明新科技大學內成立新竹縣青創基地，供青創團隊每月2500元的優惠價格租借辦公室，並導入專家與學者創業諮詢輔導，即起至7月10日可申請進駐。

新竹縣政府今天發布新聞稿指出，新竹縣成立青創基地提供青創者，以每個月新台幣2500元的優惠價格，租借約5坪辦公室空間，同時還可使用基地的共享辦公空間、學習教室、聯合會議室、小型會議室、洽談室等空間。

縣長楊文科表示，教育局與明新科技大學合作，打造創業空間，成立2層樓占地280坪的「新竹青創基地Hsinchu Startup Hub」，創造多元化的創新創業聚落，預計共可提供14到19個青創團隊進駐。

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教育局指出，還導入專家、學者，提供創業諮詢輔導，並辦理各類培力課程、媒合會、成果博覽會等，也培養青年團隊解決問題能力，如人脈經營、開拓商機找尋合作廠商等。

新竹縣政府表示，凡45歲（含）以下設籍或居住新竹縣具有創新應用產品或服務開發能力等的個人、團隊、公司行號或企業，即日起至7月10日皆可申請進駐，審查結果將在7月27日公告於新竹縣青創基地官網及新竹縣教育局青年事務科臉書粉絲專頁。（編輯：張芷瑄）1110628