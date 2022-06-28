確診老婦自稱沒有藥 竟衝藥局拿藥恐罰至少20萬

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（中央社記者蕭博陽南投縣28日電）南投縣一名70多歲老婦確診隔天，竟衝藥局想領慢性病藥物及感冒症狀用藥，藥師插入健保卡驚見系統警示「確診個案」，通報衛生局查處，至少罰20萬元。老婦初步稱「沒有藥」。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情持續，南投縣政府今天公布新增999例確診，另新增3人死亡。縣府衛生局透過新聞稿表示，日前接獲轄內健保藥局通報，一名70多歲確診婦人因有感冒、流鼻水症狀，自行至藥局拿慢性病連續處方箋藥物，藥局人員插入健保卡發現竟是確診個案，立即通報衛生局。

衛生局表示，會同公所、警方前往老婦居家隔離處所訪查，婦人表示確實離開居隔處所自行至藥局拿藥，由於確診者離開隔離指定處所，可依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例第15條第1項，處新台幣20萬元到100萬元罰鍰，通知婦人陳述意見後研擬開罰。

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衛生局副局長吳美玲接受中央社記者訪問表示，婦人自行快篩陽性，經診斷確診，隔天尚未進入居家照護派案程序，婦人便自述「沒有藥」而到藥局拿慢性病藥物及感冒等症狀用藥；對於追問醫師是否開立處方箋、有無告知藥師送藥、婦人確實有無藥物等細節，吳美玲都表示不清楚。

衛生局指出，不論是確診者或接觸者，居家隔離或檢疫期間應留在指定處所，禁止外出，若有緊急就醫或取藥需求，應主動聯繫衛生局或警察局，提出就醫需求申請，經同意後暫時解除電子圍籬以利就醫，若未依規定擅自外出，插入健保卡就會有警示告知醫療人員遇「確診個案」，請民眾勿跟自己荷包過不去。（編輯：陳仁華）1110628