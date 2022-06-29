綠營選將指柯文哲政見跳票 市府：市政皆有規劃

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台北市長柯文哲任期進入倒數，民進黨台北市議員參選人趙怡翔（左起）、顏若芳及林延鳳29日對其執政提出總檢討，直指社子島發展等5大政治立場都跳票。（趙怡翔提供）中央社記者黃麗芸傳真 111年6月29日

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（中央社記者黃麗芸、陳昱婷台北29日電）台北市長柯文哲任期進入倒數，民進黨台北市議員參選人趙怡翔、顏若芳及林延鳳今天對其執政提總檢討，直指社子島發展等5大政見都跳票，「柯P新政」30項政見也不及格。

台北市政府副發言人魏文元表示，政績是經年累月的成果，北市府過去8年各項市政皆有規劃與實踐，像是大巨蛋在公安層面的提升、社子島經歷50年終於環評過關、斯文里三期整宅公辦都更延宕20多年終於落成，更蓋了2萬戶社宅，成為全台領頭羊。

趙怡翔、顏若芳及林延鳳今天舉行「距離首發政見8週年：柯文哲5大政見全數跳票、柯P新政完全不及格」記者會，針對柯文哲首提政見8週年進行總檢討。

其中，包括柯文哲無論在兩岸論述、五大弊案、改善內湖交通、社子島發展，或社會住宅等重要政見完全跳票或變調，讓台北市民實感失望；另外針對「柯P新政」30項政見進行細部研析，發現將近一半政見都跳票，台北市政府甚至有掩飾資料之嫌。

趙怡翔表示，柯文哲2014年當選台北市長時，許多市民對他抱持新希望，認為他能夠在維護台灣主體性的前提下，致力推動台北市的發展並和國際接軌；但柯文哲上任後，無論是在重大政治立場上或是在「柯P新政」30項政見上，都開始紛紛變調及跳票。

他說，柯文哲甚至連選舉時曾表明「維持台灣的自主性與主體性很重要」的底線，都能在隔年被一句「一個中國並不是問題」而推翻。

顏若芳也指出，柯文哲曾表態要嚴辦五大弊案，還說「該送政風，就送，該送司法單位，就送，政府也會公告結果」，讓民眾對北市府致力追查有高度期望，但事過幾年後，北市府對大巨蛋立場失守、民眾黨開始寄生台北富邦，整體態度淪為笑話。

另，針對承諾要改善的內湖交通，柯文哲後來則說「內湖交通沒救了」，全市交通壅塞情形愈來愈嚴重。

林延鳳緊接著表示，對於社子島爭議，柯文哲曾在2015年說「開發計畫今年底定案、6年開發完成」，但歷經7年時間，卻在未進行有效溝通與協調狀況下，原定目標仍遙遙無期。

她提到，台北市民相當關心的社會住宅發展政見也明顯跳票，北市府自行預估僅將完成2萬戶，和柯文哲選舉時所承諾的5萬戶差距甚遠，租金限制也未達成。

針對「柯P新政」30項政見部分，趙怡翔表示，經近日檢討發現竟高達13項明顯跳票，包括柯文哲曾說要透過i-Voting遴選政務官、推動新台幣100億元參與式預算、提升公辦都更速度與件數、透過文化政策諮詢審議會遴選文化局長、設立國際級的食品安全檢驗中心、支持成立更多Live House空間等願景，全數落空且成績慘不忍睹。

趙怡翔還提到，因今年為選舉年，北市府竟以誤導性的「柯P施政進度」取代過往定期公布的「30項主題執行成果表」，將明顯有許多案仍未完成的「交通和基礎結構」項目灌上100%的執行進度，另柯文哲曾提要成立國際級食品安全檢驗中心等政治承諾，也直接從報告書中消失，似有向民眾隱瞞政見跳票的事實。

顏若芳指出，柯文哲執政8年毫無政績，使得北市發生史上最大規模「逃亡潮」，台北市人口足足下滑23萬人，青年人口更下滑2成至70萬，創下25年來新低；林延鳳說，投給台北市副市長黃珊珊就是投給「柯文哲2.0」，多數市民認為她難以帶來任何改變，台北市面臨人口外移、高齡化、高房價及居住成本不斷攀升的慘況，已沒有時間虛耗。

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市政府副發言人魏文元指出，北流、北藝也在市府團隊努力下相繼啟用，市府更嚴守財政紀律，8年來還債近新台幣600億元，英國雜誌「Monocle」近期更評選台北市為全球最宜居城市之一，在亞洲名列前茅。

魏文元強調，首都市長的政績落實在市府同仁每天認真工作、努力付出中，並非幾個民進黨議員參選人說了算，建議參選人們先去查清楚資料、做足功課，不要因為選舉到了，就用滿滿的政治算計隨便抹煞市府團隊的努力。（編輯：李錫璋）1110629