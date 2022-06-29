新北居家關懷中心接13萬通電話 7/1移回應變中心

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新北市府社會局29日舉辦COVID-19（2019冠狀病毒疾病）居家照護關懷專線暨衛生所防疫志工感恩大會，市長侯友宜（中）應邀致詞並頒發感謝狀給防疫志工。（新北市社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年6月29日

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（中央社記者黃旭昇新北29日電）新北市府居家關懷中心5月初設置以來，共接聽逾13萬通電話，因疫情趨緩，法定傳染病通報系統獲解決，諮詢電話量大幅下降，7月1日起，將從市府6樓大禮堂移回9樓應變中心。

新北市府社會局感謝COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情嚴峻期間，協助29區衛生所及居家照護專線服務的防疫志工，今天舉辦感恩會，感謝慈濟、法鼓山、新女性協進會、台灣環保協會等各區義消救護、義消防宣分隊60支隊伍180人。

新北市居家照護關懷中心原設置在市府9樓應變中心旁的會議室，提供確診與居隔者的生活諮詢協助；因疫情擴大，自5月2日開始移至6樓禮堂，擴大設置100線電話。社會局統計，從上午9時至晚間9時，平均每天接聽約2000通，連母親節、端午節也不停歇，至今超過13萬通電話。

板橋區衛生所護理長吳瑋姍分享表示，疫情嚴峻期間，所有公衛護理師每天至少工作16小時，恨不得自己有如章魚般有許多手腳可以幫忙。

三峽區衛生所護理長黃美惠說，3月底三峽校園爆發師生疫情，居家隔離者有4000多人，偏區公共衛生人手不足，感謝有許多志工幫忙，才得以度過忙碌生活。

參與過協助發放實名制口罩、居家關懷中心的樂活公益協進會志工周意萍表示，因有參與才知防疫人員的辛苦，希望社會正向力量有更多善的循環，並期待疫情早日退去。

社會局新聞稿表示，天元慈善功德會志工隊長徐明玉，在今年4月爆發疫情後，每天從土城區騎車到三峽區衛生所服務；在市府擴大開設居家關懷中心後，爭取到市府排班服務。

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市府消防局第一義消防宣中隊長王美卿表示，疫情期間與其擔憂，不如走出家門服務，看到每名志工散發善良的心，讓她好感動。過程中，必須面對民眾情緒及擔憂，需靠同理心及智慧化解。

慈濟志工葉淑貞平時就投入偏鄉平溪區和貢寮區義診長達12年，疫情期間投入關懷中心志工行列；受訓後，依據每天更新的教戰手冊，透過諮詢電話安撫確診者的不安，提供居隔者協助，幫助別人也成就自己。（編輯：方沛清）1110629