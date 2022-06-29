宜蘭運動公園田徑場整建升級 增添足球場設施

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宜蘭運動公園田徑場經斥資整建後，除解決漏水、壁癌等問題，田徑場也新添足球場，成為一處複合式運動場，29日正式啟用。（宜蘭縣政府提供）中央社記者沈如峰宜蘭縣傳真 111年6月29日

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（中央社記者沈如峰宜蘭縣29日電）宜蘭縣政府表示，已有40多年歷史的宜蘭運動公園田徑場經斥資整建，除解決漏水、壁癌等問題，田徑場也增添足球場設施，成複合式運動場，今天起啟用。

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縣府發布新聞稿表示，宜蘭運動公園田徑場於1980年建置後，建物老舊且有漏水、壁癌問題，經縣府爭取，民國108年2月獲體育署核定補助，加上縣府自籌，斥資新台幣2億元整建，日前完工。

縣府指出，已全面升級的田徑場，不僅能作為全國級田徑比賽及足球競賽的複合式運動場，對於推展縣內的田徑賽及足球競賽，都有實質效益；另外，也新增夜間照明設備、無障礙電梯等設施，營造縣民優質友善的運動環境。（編輯：李錫璋）1110629