5歲以下接種莫德納幼兒疫苗 彰縣設平台供預約

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（中央社記者吳哲豪彰化29日電）衛福部規劃6個月至5歲幼兒接種莫德納疫苗；彰化縣衛生局指出，縣內6個月至5歲幼兒約有5萬人，衛生局會架設預約平台，家長可上網選擇接種時間及醫療院所，自行前往接種。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）27日舉行會議，同意6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗、18歲以上可混打Novavax疫苗、免疫不全5至11歲兒童施打第3劑等4項建議；衛福部說明，政策實施時間都要看疫苗供應、各地方政府接種作業安排，行政規劃需要時間配合，有決定會進一步公布。

彰化縣政府今天下午召開COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情說明記者會，會後有媒體詢問6個月至5歲幼兒接種莫德納嬰幼兒疫苗規劃情形，衛生局長葉彥伯說明，依以往疫苗接種經驗計算，6個月至5歲幼兒約有5萬人。

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葉彥伯指出，考量家長需上下班，且習慣帶小朋友前往固定醫療院所就醫，衛生局規劃架設預約平台，民眾可以自行上網選擇施打疫苗時間及醫療院所，不過細節須等到疫苗到貨後才能確認。

衛生局表示，彰化縣滿5歲至6歲國小未入學幼童應接種第2劑BNT疫苗預估有1萬2342人，有7444人已由幼兒園造冊，家長可依幼兒園通知日程帶小朋友完成接種疫苗，還沒有造冊或預約者，只要是設籍在彰化縣5歲至6歲幼童，完成第1劑BNT疫苗已達4至8週以上者，可在7月2日下午5時前至彰化縣衛生局網頁預約。（編輯：陳仁華）1110629