助石斑養殖業度難關 高雄受理補助

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中國禁止台灣石斑魚輸入，高雄市長陳其邁（中）2日上午視察大樹區舊鐵橋濕地公園時受訪表示，將與中央合作擴展國際市場，市府也開放受理補助，上限新台幣20萬元。中央社記者洪學廣攝 111年7月2日

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（中央社記者洪學廣高雄2日電）台灣石斑銷中國受阻，高雄市長陳其邁今天上午表示，會跟中央合作擴展國際市場，市府也開放受理補助，上限新台幣20萬元，下週將到養殖重鎮林園與百家業者座談。

中國禁止台灣石斑魚輸入，陳其邁昨天和農委會主委陳吉仲前往永安區聆聽養殖漁民心聲，他今天上午視察大樹區舊鐵橋濕地公園，會前接受媒體聯訪。

陳其邁指出，市府會充分跟中央合作照顧農漁民，擴展國際市場，可能要有冷凍輪切等冷鏈加工處理，對於漁民擔心處理量能、收購價格和石斑魚生態鏈等，市府一定全力幫忙。

他表示，高雄石斑魚養殖約佔全台1/4到1/3產量，其中魚苗培育重鎮又在林園，這都將牽涉市府如何顧好上下游產業，包括穩定價格、拓展多元市場、建立完整冷鏈系統，下週也會前往林園直接跟石斑魚苗養殖業者座談，初估約有100到200家左右，希望從源頭做好管理。

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陳其邁也提到，政府積極幫助漁民開拓市場，協助打開如營養午餐、通路商全聯、電商平台、團膳等國內通路，解決漁民問題。地方部分，市府加碼補助，希望能在漁民碰到困難時全力幫忙。

高雄市政府昨天宣布，為扶助石斑魚產業，對於養殖漁民已開放申請補助，持有高市養殖漁業登記證，且完成民國110年或111年放養量查、申報者，可申請補助石斑魚養殖漁民銷售每公斤20元，上限20萬元，總計補助300噸。（編輯：郭諭儒）1110702