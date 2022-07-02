連日午後強降雨 雲林古坑路樹倒塌、林內邊坡坍方

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（中央社記者姜宜菁雲林縣2日電）近日午後強降雨不斷，雲林縣林內鄉林中國小後門（公園路）路段邊坡坍方，工程單位進駐搶修；古坑鄉雲210線與雲199線路口路樹倒塌，一度造成道路中斷，目前已恢復交通順暢。

林內鄉長張維崢今天接受中央社記者電訪表示，近日午後經常有強降雨，林中國小後方溪流邊坡含水量過高，經大雨沖刷下，造成邊坡坍方，鄉公所緊急封路並通報相關單位。

張維崢指出，林中國小校園安全無虞，水利署四河局調派消坡塊應援，避免再次強降雨造成路基崩塌。公所也聯繫災害搶救廠商及台電人員全力協助，以最快速度搶修。由於此路段是往濟公廟及龍過脈步道必經之路，林內鄉公所提醒，行經此處需小心安全。

另古坑鄉雲210線與雲199線路口昨天凌晨1時許一棵大樹傾倒，壓毀路燈、電線、消防栓及廣告看板，導致電線損壞，消防栓也不斷湧出水來，警方獲報趕到，現場昏暗，怕有觸電疑慮，立即將道路封閉。

警方表示，道路已經搶通，交通恢復順暢。呼籲用路人，近日氣候不佳，山區常有豪大雨及颳大風，行人或駕駛人應隨時注意路況，以策安全。（編輯：郭諭儒）1110702