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議員指車廂座位廣告破壞美觀 北捷：代理商創意

2022/7/2 16:48（7/2 16:56 更新）
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民進黨籍台北市議員陳怡君表示，近期接獲民眾反映，北捷部分列車椅背出現類似貼紙式小廣告，不但沒效益且會破壞車廂美觀。台北捷運公司2日指出，列車椅背貼是廣告代理商依契約規定所提創意廣告方式。（陳怡君辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
民進黨籍台北市議員陳怡君表示，近期接獲民眾反映，北捷部分列車椅背出現類似貼紙式小廣告，不但沒效益且會破壞車廂美觀。台北捷運公司2日指出，列車椅背貼是廣告代理商依契約規定所提創意廣告方式。（陳怡君辦公室提供）中央社記者劉建邦傳真 111年7月2日
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（中央社記者劉建邦台北2日電）台北市議員陳怡君指出，北捷車廂座位出現貼紙式小廣告，破獲美觀且影響搭乘。北捷今天表示，是廣告代理商提出創意，檔期至7月底，共13列車張貼，民眾仍可使用座位。

民進黨籍北市議員陳怡君發布質詢資料表示，近期接獲通勤民眾反映，北捷部分列車椅背出現類似貼紙式小廣告，民眾認為此種廣告不但沒效益，且破壞車廂美觀，有如電線桿張貼小廣告。

陳怡君說，廣告是要讓乘客觀看，但乘客坐在北捷車廂座位時，剛好遮蓋廣告，且貼在椅背廣告，與捷運車廂色系不搭，更有長輩誤認是警示貼紙，不敢坐。

她指出，北市府應尊重通勤族感受，不要在捷運座椅亂貼廣告，市府是想賺錢想到發瘋，這樣行銷沒效益又破壞美觀，呼籲北捷拿出真正創意說服乘客。

台北捷運公司對此回應，列車椅背貼是廣告代理商依契約規定，提出創意廣告，目前共13列車張貼，一列車約250張廣告靜電貼膜，檔期至7月底，每月可收取約新台幣1150萬至1200萬租金。

北捷表示，捷運廣告未來將朝向更多元更活潑方式呈現，民眾發現類似廣告時，仍可入座使用。（編輯：張銘坤）1110702

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