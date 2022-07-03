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間歇雨勢攪局 台南景點遊客增加未擠爆

2022/7/3 18:29
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（中央社記者楊思瑞台南3日電）昨天與今天是進入暑假旅遊旺季第一個週末，台南市政府觀光旅遊局初步統計旅宿住宿率及各景點遊客人數都比6月增加，但受間歇性雨勢影響，各景點並未出現爆滿人潮景象。

台南市政府觀光旅遊局長郭貞慧今天告訴中央社記者，台南這2天有不少指標性活動登場，海邊有一見雙雕藝術季、南鯤鯓代天府祈福法會，山區則有近日進入產季的芒果加持，玉井老街湧入不少買芒果、吃芒果冰人潮。

郭貞慧表示，台南市美術館辦理的「亞洲的地獄與幽魂展」爆紅，吸引不少外地遊客到台南，連帶使周邊的國華海安商圈、安平老街等景點熱鬧不少，甚至有些遊客安排2天遊程，各民宿及旅館住宿率也較6月表現亮眼。

台南市文化局初步統計，各古蹟景點遊客人數也較6月回升，台南山上花園水道博物館這2天的入園人數，較一般假日多出約1成。

郭貞慧指出，原本預估這2天各景點遊客人數會更多，但因受間歇性雨勢影響，打亂了部分遊客出遊計畫，但各景點也因此沒有出現人潮擠爆現象，觀光品質維持得不錯。（編輯：黃世雅）1110703

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