北市推廣老房子運動 結合插畫展現15處成果

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（中央社記者陳昱婷台北4日電）台北市政府推動「老房子文化運動」活化文化資產有成，為讓民眾重新認識並體驗這些充滿故事的建築，市府邀請插畫家BaNAna阿蕉推出特展，以童趣風格模擬15棟老屋重生的場景。

台北市政府今天舉辦「台北老房子生活－與你蕉朋友」特展開展記者會，台北市副市長蔡炳坤致詞表示，老房子是城市的寶藏之一，乘載著城市的前世、今生，並持續走向未來。

蔡炳坤指出，台北市總共有超過400棟具文資身分的老房子，若全靠政府力量去整修、維護、營運，需要花費大量經費與人力，因此市府在2013年推出老房子文化運動，提供修復經費抵租金、抵營運費用、免地價稅及房屋稅等誘因，帶入企業、NGO等民間的力量。

蔡炳坤說，到今年底，台北市將有22棟老房子透過這種方式開始營運，為了讓大家更了解老房子運動的內涵，重新認識並體驗這些充滿故事的建築，市府邀請插畫家BaNAna阿蕉合作，從食、茶、書、藝4個面向推出特展。

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觀傳局介紹，此次特展由BaNAna阿蕉以童趣風格模擬一號糧倉、豆留森林、總裁藝文空間、金錦町、和合青田、八拾捌茶輪番所、川端藝會所等15棟老屋重生的場景，並展出修復前的照片與影片等史料，同時規劃光雕投影、AR濾鏡體驗等多媒體展示方法。

觀傳局表示，展覽地點為台北探索館1、2樓，展覽時間從明天起至10月30日的每天上午9時至下午5時，週一及國定假日休館。民眾在期間內參展，可免費索取8款限量「阿焦X老房子特展紀念明信片」，完成指定任務還可獲得防疫隨身香皂片。（編輯：李錫璋）1110704