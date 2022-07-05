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宜蘭南館、綠九市場及東門夜市 推出半價銅板購

2022/7/5 17:11
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（中央社記者王朝鈺宜蘭5日電）宜蘭市南館市場、綠九市場與東門夜市明天起推出「半價銅板購」活動，包含實用商品、特色食材與人氣美食，消費者只用新台幣50元銅板，就能把價值百元以上超值商品帶回家。

宜蘭市長江聰淵今天出席「半價銅板購」記者會表示，自己是在傳統市場長大的孩子，深刻瞭解市場業者的辛勞與面臨的困境，不論是傳統市場或夜市，面對消費習慣的轉變，如何順應時代潮流提供更好的服務，是公所持續努力協助的方向。

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宜蘭市公所指出，「半價銅板購」活動依參與市場不同，遊戲規則也有差異，綠九市場與東門夜市採先行購券方案，只要先在市場活動攤位以50元購買兌換券，再持券到當日商品指定攤商處，即可直接換取市價百元以上商品。南館市場（地下室）則是由消費者先行於市場消費50元以上，即可至活動攤位出示證明領取兌換券，再到可兌換攤位換取商品。

活動從明天起至30日，綠九市場每週三至週六，上午8時開放購券，當日限量100份；南館市場為每週三上午8時起，限量400份；東門夜市則是每週六晚間6時起，同樣限量400份。活動商品各市場每日推出皆不同。（編輯：李錫璋）1110705

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