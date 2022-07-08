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輔導納管特登工廠 高雄設LINE官方帳號專人服務

2022/7/8 10:56（7/8 11:21 更新）
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高雄市政府經濟發展局8日起在通訊軟體LINE設立「高雄市特定工廠專區」官方帳號，上班時間有專人回應諮詢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月8日
高雄市政府經濟發展局8日起在通訊軟體LINE設立「高雄市特定工廠專區」官方帳號，上班時間有專人回應諮詢。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月8日
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（中央社記者曾以寧高雄8日電）加速輔導納管特登工廠補正改善，高雄市經發局今天起在通訊軟體LINE設立「高雄市特定工廠專區」官方帳號，上班時間有專人回應諮詢；經發局並提醒收到補正通知業者注意期限。

高雄市經發局新聞稿指出，通訊軟體LINE設立「高雄市特定工廠專區」官方帳號（@463cwxso），加入好友即可收到主動推播即時訊息，上午9時至17時30分還有專人回應線上諮詢。

經發局指出，為全力輔導未登記工廠納管，經成立特定工廠專案辦公室，並多管齊下宣導，今年3月截止收到多達4412家業者申請，甚至超過原列管的4228家，目前已核准2353家，另有約1300多件初審完畢，6月陸續發出補正相關通知。

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經發局提醒，業者收到通知後應於期限內提交文件續辦，以免喪失資格。且申請納管應備文件中以「工廠改善計畫」最為重要，最晚應於民國112年3月19日前提送，並於核定後2年內申請特定工廠登記，再提出用地變更後取得使照與建照，才能變更為合法工廠永續經營。

高雄經發局長廖泰翔表示，盼線上輔導機制協助業者邁向合法經營，除透過經發局官網「特定工廠登記專區」供查詢相關資訊，Youtube「高雄市特定工廠登記」頻道也有相關教學，今天再成立「高雄市特定工廠專區」LINE官方帳號，提供即時諮詢服務，盼有效加速工廠納管與改善進度，籲業者多加利用。（編輯：郭諭儒）1110708

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