安倍遇刺身亡 高雄紅毛港保安堂自設追思會場供致哀

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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚各界，位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂9日設立安倍晉三追思會場，供民眾前往追思、悼念。（高雄市議員林智鴻提供）中央社記者曾以寧傳真 111年7月10日

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（中央社記者曾以寧高雄10日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，震驚各界，祭祀日本軍艦艦長「海府大元帥」的高雄紅毛港保安堂設立安倍晉三追思會場，2天來陸續有民眾前往哀悼，送上鮮花素果表達悼念。

日本前首相安倍晉三8日在奈良遇刺身亡，消息震驚全球，不少台灣民眾也希望悼念，還有民眾在高雄市長陳其邁臉書（Facebook）留言，盼在高雄舉辦追思會或建立追思牆，供致哀。

位於高雄市鳳山區的紅毛港保安堂9日就設立安倍晉三追思會場，供民眾前往追思、悼念，並在臉書上宣布降半旗3天，以示哀悼，也發文祈求安倍一路好走，也感謝安倍對台灣付出的一切。

廟方人員告訴中央社記者，保安堂主神之一「海府大元帥」，就是在太平洋戰爭中陣亡的日本第38號軍艦艦長，廟宇與日本原本就有淵源，因此接到安倍晉三遇刺身亡消息後緊急開會，主委張吉雄決定，9日起設立追思會場，並比照日本習俗不上香，僅供民眾鞠躬追思。

廟方人員說，昨天開始陸續有民眾接到消息前來追思，也有人送花籃、獻水果，表示哀悼，民進黨高雄市議員林智鴻也有前來致敬悼念。

林智鴻今天在臉書上表示，自己一早前往追思會場，向這位「最挺台灣的朋友表達」表達哀悼和感謝，安倍的西太平洋及台灣安全守護觀點，是台灣重要保衛力量，雖然失去了安倍這個朋友，但不會失去安倍所留下的精神，自由民主國家緊密連結，互相支撐，才能夠築起堡壘守護台灣。

根據廟方說明，鳳山紅毛港保安堂祭祀「海府大元帥」已有70多年歷史，原為漁民出海捕魚時撈獲死者頭顱，再經托夢等方式顯靈，又透過原本完全不會說日語的乩童用日語表示其身分，才知其為在太平洋戰爭中陣亡的日本第38號軍艦長，紅毛港漁民奉為「海府」祭祀，後隨紅毛港遷村搬到鳳山區現址祭祀至今。（編輯：陳仁華）1110710