國產署建置花蓮苗栗教保中心 合計招生90人8月開班

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（中央社記者張璦台北11日電）配合行政院0到6歲國家一起養政策，財政部國產署表示，已設置完成花蓮、苗栗2處職場互助教保服務中心，採蒙特梭利教學模式，將於今年8月開班營運，目前正在辦理招生作業，預計共招生90人。

因應少子化現況，國產署今天召開例行記者會指出，積極配合行政院0到6歲國家一起養政策，已設置完成2處職場互助教保服務中心，即將於8月1日開班營運。

國產署表示，設置地點為所屬北區分署花蓮辦事處委託「社團法人台灣玩具圖書館協會」營運的教保中心2班50人；及中區分署苗栗辦事處委託「財團法人臺中市蒙特梭利教育基金會」營運的教保中心2班40人，提供民眾更為優質、平價、近便、普及的友善育兒環境。

國產署說明，2處教保中心與全球先進國家同步，採取蒙特梭利教學模式，以開放式教育理念，提供幼兒豐富的學習環境，讓孩童親身參與各種事務，獲得真實的感覺經驗。

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國產署指出，2處教保中心將使用荷蘭進口教具，包含感官、數學、語言、科學文化、日常生活及音樂等六大領域，由教師引導幼兒操作，同時刺激腦部神經連結，開發大腦潛能，以幫助孩童專注於學習，達成適性發展。

國產署進一步表示，2處教保中心分別位於花蓮及苗栗辦事處的辦公空間內，進出均有門禁管理，安全無虞，招收對象為2至6歲學齡前幼兒，配置專業教保服務人員，師生比1:10優於一般幼兒園，每月收費最高僅新台幣2000元，同時兼顧教學品質與平易價格，減輕家長育兒的經濟負擔。（編輯：潘羿菁）1110711