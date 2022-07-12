金門開瑄國小新校舍落成 議長見證戰亂求學路

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（中央社記者黃慧敏金門縣12日電）金門縣金湖鎮開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程落成典禮今天舉行，60年前曾在這裡短暫寄讀1年多的金門縣議會議長洪允典，見證了戰亂時期金門學子的求學成長之路。

洪允典接受記者訪問時表示，民國50年原本讀烈嶼鄉（小金門）上岐國小三年級的他，與小金門200多名學童轉到當時名為「聯合國校」的開瑄國小，寄讀了大約1年半的時間，吃住都在學校。

洪允典回憶，聯合國校是當時婦聯會辦理的，阿兵哥伙食費1元5角，他們4元5角，每天早餐喝牛奶、吃稀飯，還有美援的營養品，以及空投的餅乾和糖果，中秋節更有總統牌的大月餅。讀到小四上學期沒多久，洪允典就回到小金門。他說，在開瑄待了1年半左右，非常懷念那段時光。

本地文史工作者指出，民國47年八二三砲戰，地處第一線的烈嶼鄉受創慘重；當政府疏遷大批金門中學學生跨海到台灣寄讀之際，烈嶼學子則是移往金門本島。當年8月，已成空城的金門中學改置「烈嶼聯合國校」，供烈嶼5所學校近300名學童復學使用。後因校舍不足，聯合國校遷至今開瑄國小，學生所需食宿經費，由救災總會與縣政府分擔。

根據開瑄國小校史，學校於民國2年創於瓊林村，原名私立瓊山小學，40年改名為金湖中心國校，53年遷至中興崗現址，為紀念戰地政務時期部隊功績，更名為開瑄國小，是金門現存6所將軍小學之一。

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開瑄國小校舍及戶外運動場新建工程落成啟用典禮在開瑄二十四節令鼓的擊樂聲中展開，由縣長楊鎮浯、洪允典和校長孫麗琪等人共同剪綵。楊鎮浯肯定校方興建新校舍的同時，辦理戶外運動場和周邊綠美化景觀等工程及教學設施設備，與周邊社區環境結為一體，拉進校園和社區居民的關係。

孫麗琪即將調往他校，預定8月1日接任開瑄校長的烈嶼鄉西口國小校長蔡志隆也是開瑄校友。他表示，將與師資團隊用心付出，展現與硬體相互輝映的教學成果。（編輯：謝雅竹）1110712