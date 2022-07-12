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服務中心揭幕 南投旺來產業園區估年產值30億元

2022/7/12 15:55（7/12 16:06 更新）
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南投旺來產業園區公共設施完成，園區服務中心12日揭幕，南投縣長林明溱（前）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月12日
南投旺來產業園區公共設施完成，園區服務中心12日揭幕，南投縣長林明溱（前）等人出席。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月12日
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（中央社記者蕭博陽南投縣12日電）南投旺來產業園區公共設施完成，園區服務中心今天揭幕，目前有愛妮雅化妝品等廠商陸續建廠，台灣卜蜂公司冷凍倉庫有望今年底完成，成為首家正式進駐業者，園區開發後估整體年產值約30億元。

南投縣政府開發「南投旺來產業園區」，今天辦理服務中心揭幕典禮，縣長林明溱、國民黨立委許淑華及多名廠商代表、民意代表出席，場面熱鬧，林明溱致詞表示，2屆8年任期率領縣府團隊全力以赴，拿出如開發旺來產業園區、學生免費午餐等政績，以回報並感謝鄉親長期支持。

林明溱表示，旺來產業園區開發估帶來1000個就業機會，廠商設廠後估年產值約新台幣30億元，並帶動吸引每週上萬觀光人次，有助活絡地方整體經濟；任內開發完成福興溫泉區、埔里產業微型園區、旺來園區，加上已動工的草屯手工藝產業園區，用地標售等為縣庫帶進逾40億元收入。

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根據縣府建設處資料，旺來產業園區占地約16.6公頃，開發總金額約21億元，扣除6大公共設施、2座生態滯洪池、周邊綠帶、服務中心、污水處理設施、電信、電力、自來水、瓦斯管線、園內15及12公尺道路等共使用6.4公頃，10.19公頃共17筆產業用地已全被企業搶購。

建設處表示，進駐廠商有鳳梨酥品牌「微熱山丘」、「3點1刻」奶茶品牌石城實業、先麥芋頭酥等知名食品業，並規劃打造觀光工廠，上緯公司則預計設置企業、研發、生產實驗總部，另有台灣卜蜂公司、愛妮雅化妝品、「薑先生」頂發公司、松杰茶業、信織實業等陸續建廠。（編輯：陳仁華）1110712

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