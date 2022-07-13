林佳龍批新北幸福光榮感差 侯友宜指各項評核佳

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新北市長侯友宜（中）13日對前交通部長林佳龍稱新北市民幸福感、光榮感都是6都後段班的說法表示，不管是在中央或民間的各項評核中，新北市都是名列前茅。中央社記者王鴻國攝 111年7月13日

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（中央社記者王鴻國新北13日電）前交通部長林佳龍將參選新北市長，他昨天指出新北市民的幸福感、光榮感都是6都後段班。新北市長侯友宜指出，不管是在中央或民間的各項評核中，新北市都是名列前茅。

侯友宜今天主持新北市政會議後接受媒體聯訪時表示，選舉是一時的，他全力配合黨中央；至於競選新北市長連任辦公室何時成立，他說，現階段，他還是市長角色，最重要的是全力做好市政及COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫等工作。

民進黨今天將召開中執會，預計徵召林佳龍參選新北市長。林佳龍昨天在新北市出席活動時質疑新北市捷運建設進度落後。

對此，侯友宜指出，3環6線的每1線都在實現當中，安坑輕軌今年就會完工，其它軌道建設也不斷往前走，他都會戮力完成。

媒體詢問，對於林佳龍稱新北市民幸福感、光榮感都是6都後段班的看法。對此，侯友宜表示，不管是在中央或民間的各項評核中，新北市都是名列前茅，每項建設都在大幅進步，相信民眾眼睛是雪亮的。

媒體提問，綠營質疑侯友宜連任新北市長後是否會做好做滿。侯友宜回答，他當市長每一天都會把握當下，全力以赴。

媒體追問，對於林佳龍提到「台北市」需能夠跨域治理市長的說法是否口誤。侯友宜對此指出，「林佳龍心情剛轉換過來，要給他多一點時間準備」。

新北市政府捷運局表示，3環6線的第1環是環狀線及文湖線；第2環新莊線、萬大中和線、新北樹林線；第3環機場線、板橋線/土城線、土城線延伸頂埔段、三鶯線。

6線是淡海輕軌、安坑輕軌、汐止東湖線（汐止生線）、五股泰山輕軌、八里輕軌、深坑輕軌。（編輯：戴光育）1110713