竹縣老人免費健檢 7/18開放報名

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為維護長輩健康，新竹縣政府安排老人免費健康檢查，設籍竹縣且年滿65歲以上長者，從18日起可向與縣府合作的9家醫院預約報名健康檢查，限額1萬人。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月13日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣13日電）新竹縣政府今天表示，111年度新竹縣老人免費健康檢查，設籍竹縣且年滿65歲以上長者，從18日起可向與縣府合作的9家醫院預約報名健康檢查，限額1萬人。

新竹縣長楊文科今天透過新聞稿表示，為維護長輩健康，縣府安排免費健檢，依各醫院分配人數，共限額1萬人，符合資格為設籍新竹縣且年滿65歲以上長者（民國46年9月30日前出生者），從7月18日開放預約健檢。

社會處表示，今年縣府委託的醫院有榮民總醫院新竹分院、台大醫院竹東分院、東元醫院、新仁醫院、大安醫院、仁慈醫院、竹信醫院、中國醫藥大學新竹附設醫院及林醫院。

社會處指出，健檢項目包括胸部X光、心電圖、AFP肝癌篩檢、子宮頸抹片檢查、定量免疫法糞便潛血檢查（IC85）及量腰圍等。

社會處表示，這次健檢經費部分使用新竹縣公益彩券盈餘分配基金辦理。新竹縣政府每年將公益彩券盈餘分配基金，投入辦理老人福利等相關用途，讓公益彩券的愛心能無限分享。（編輯：張芷瑄）1110713