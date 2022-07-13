大稻埕情人節30日登場 兩階段交通管制

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（中央社記者陳昱婷台北13日電）一年一度大稻埕情人節將在30日登場，台北市交通局今天表示，延平河濱公園周邊道路當天將從晚間6時起分兩階段交通管制，管制區內的YouBike租借站也會暫停營運。

台北市觀傳局30日將在延平河濱公園舉辦「2022大稻埕情人節－愛，一直都在」活動，因應活動可能出現大量人潮及車潮，台北市交通局今天公布周邊道路交通管制措施。

交通局表示，管制範圍包含涼州街以南、延平北路及塔城街以西、長安西路及忠孝西路以北、環河北路以東所圍起的區域，當天從晚間6時起限制通行，晚間8時15分進一步擴大範圍，視狀況彈性調撥車道。

交通局指出，當天晚間6時起，市民大道高架橋往西方向車流，將禁止下環河北路匝道，忠孝橋及台北橋等雙側人行道則從晚間7時30分起管制通行。

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交通局提醒，位於管制區內的YouBike租借站，將從晚間5時至11時暫停營運，包含YouBike1.0大稻埕公園、永樂市場及捷運北門站（3號出口）等4站，還有YouBike2.0永樂市場、聯合醫院中興院區、陳天來故居、大同16號廣場及大稻埕碼頭等7站；共享汽機車也會在管制範圍內暫停營運。

交通局建議，汽機車當天應提前改走替代道路，並在煙火秀前後避開行駛忠孝橋，同時請參與活動的民眾多利用大眾運輸系統，可搭乘捷運至雙連站或北門站，並在煙火秀前後避免在忠孝橋及台北橋面上逗留。（編輯：張銘坤）1110713