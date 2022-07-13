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緬懷安倍晉三 台南和日本山口縣相約秋天締盟

2022/7/13 17:54（7/13 18:06 更新）
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日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台南市長黃偉哲13日也和安倍故鄉的山口縣知事村岡嗣政（左2）視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。村岡嗣政表示，安倍生前致力於推動山口縣與台灣的交流，將繼承安倍遺志，深化和台灣的關係。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月13日
日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台南市長黃偉哲13日也和安倍故鄉的山口縣知事村岡嗣政（左2）視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。村岡嗣政表示，安倍生前致力於推動山口縣與台灣的交流，將繼承安倍遺志，深化和台灣的關係。（台南市政府提供）中央社記者張榮祥台南傳真 111年7月13日
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（中央社記者張榮祥台南13日電）日本前首相安倍晉三遇刺身亡，台南市政府在總爺藝文中心設置追思專區，台南市長黃偉哲今天也和安倍故鄉的山口縣知事村岡嗣政視訊會談，雙方相約今年秋天締盟。

台南市政府發布新聞稿指出，黃偉哲、台南市議會議長郭信良、村岡嗣政、山口縣議員島田教明、台北駐福岡經濟文化辦事處長陳銘俊等人今天視訊會談，雙方同時起立為安倍晉三默哀。

黃偉哲表示，安倍長年支持台灣，2016年台南發生強震時，派遣專家來台協助搜救及援助物資；去年日本也捐贈台灣COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。失去安倍對台灣及台南是莫大遺憾與傷痛，他將延續安倍的台日友好信念，持續深化台日交流。黃偉哲同時邀請村岡嗣政到訪台南市及締盟，讓雙方關係邁入新里程碑。

郭信良說，台南市議會和山口縣議會去年透過視訊簽定友好協定，他樂見台南市和山口縣締盟；安倍致力於台日友好，讓日本和台灣維繫堅定情誼，讓他崇敬和懷念。

村岡嗣政表示，安倍生前致力於推動山口縣與台灣的交流，山口縣將繼承安倍遺志，深化和台灣的關係，希望山口縣和台南市今年締盟，開啓交流。（編輯：郭諭儒）1110713

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