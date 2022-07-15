台聚管線爆炸巨響震撼北高雄 環保局開罰15萬

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北高雄14日下午傳出不明爆炸巨響，但因未失火，警消皆未獲報。高市環保局派員到場調查，發現是仁武區台聚公司焚化爐管線壓力過高爆炸，且已產生污染物，15日依空污法裁處新台幣15萬元罰鍰。（高市環保局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年7月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）北高雄昨天下午傳出不明爆炸巨響，但因未失火，警消皆未獲報。高市環保局調查發現，仁武區台聚公司焚化爐管線壓力過高爆炸，且已產生污染物，今天依空污法裁處15萬元罰鍰。

北高雄昨天下午傳出不明爆炸巨響，聲音就連楠梓、大社、燕巢、岡山等區都能聽見，不少網友在臉書熱議。但因當地警消皆未接獲火警通報，一時間也不知道爆炸來源跟原因。

對此，高雄市政府環保局環境稽查科長吳柏勲今天上午接受媒體聯訪指出，經查是仁武區鳳仁路的台灣聚合化學品股份有限公司昨天下午因直燃式焚化爐前端管線不明原因壓力過高爆炸。

吳柏勲表示，環保局到場稽查，雖未發現火警，但經檢測確認有粒狀污染物散布，將依違反空污法第32條裁處新台幣15萬元罰鍰，並持續追查詳細爆炸原因。（編輯：郭諭儒）1110715