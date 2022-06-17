疑因太陽能電桶爆炸 嘉縣畜牧場逾600頭豬被電死

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義縣17日電）嘉義縣溪口鄉豪耀畜牧場飼養約2000頭豬，14日養豬場屋頂太陽能發電設備連接的台電電桶突然爆炸，造成逾600頭豬死亡或癱軟，損失慘重，業者將請第三方鑑定，釐清責任。

嘉義縣溪口鄉游東村的豪耀畜牧場，由邱進田、孫美慧經營，場內飼養約2000頭豬，14日下午5時左右，在養豬場附近的台電電桶不明原因爆炸，後來就發現養豬場內有大量豬隻死亡、癱軟，經估算種母豬死亡250頭，肉豬死亡近400頭，損失慘重。

邱進田今天表示，台電的電桶爆炸，台電人員到場檢查，發現養豬場電表螺絲並沒有碳化，且養豬場近來最大電流量也非是14日；但因養豬場屋頂有架設太陽能發電設施，並連接到台電的電桶，是否因電桶爆炸影響到太陽能發電設施，導致大量豬隻死亡，須進一步釐清。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

台電嘉義營業處表示，接獲通報後，就前往了解，台電人員在現場發現電源開關處有一隻鳥屍，研判是小鳥誤觸開關，導致太陽能光電無法回送到台電電網，造成漏電，不過，這須等到第三方公正單位鑑定才能釐清。

嘉義縣政府農業處畜產保育科長石蕙菱指出，縣府及嘉義縣養豬協會都有前往關心，業者損失慘重，當時還協助處理豬屍，昨天仍在搬運中，已請業者邀請第三方單位公正鑑定，釐清責任歸屬。（編輯：郭諭儒）1110617