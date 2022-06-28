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約旦港口氯氣儲槽發生爆炸意外 12死逾250傷[影]

2022/6/28 08:06（6/28 08:32 更新）
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約旦當局指出，阿卡巴港27日一輛起重機進行氯氣儲槽吊放作業時，氯氣儲槽意外掉落發生爆炸，釋放有毒黃色煙雲。（圖取自facebook.com/AlMamlakaTV）
約旦當局指出，阿卡巴港27日一輛起重機進行氯氣儲槽吊放作業時，氯氣儲槽意外掉落發生爆炸，釋放有毒黃色煙雲。（圖取自facebook.com/AlMamlakaTV）
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（中央社約旦首都安曼27日綜合外電報導）約旦當局指出，阿卡巴港（Aqaba port）今天一輛起重機進行氯氣儲槽吊放作業時，氯氣儲槽意外掉落發生爆炸，釋放有毒黃色煙雲，造成12人喪生和超過250人受傷。

法新社報導，約旦國營電視台Al Mamlaka TV影片顯示，這個據報儲存約30公噸氯氣的大型儲槽從起重機墜落至一旁停泊的船隻上，釋出大量氯氣。

爆炸威力強到碼頭上一輛卡車倒退嚕，港口工人驚慌奔逃。

約旦政府危機處理機構聲明指出，「今天下午3時15分，一個存放氯氣的儲槽墜落並發生爆炸，導致這種物質在阿卡巴港四溢。」

危機處理機構表示，死亡人數達12人，另有超過250人受傷，有約旦公民也有外籍人士，傷者有近半數已送往醫院治療。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110628

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