孟加拉貨櫃場大火 當局指控業者隱瞞放置化學品

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（中央社孟加拉希塔昆達6日綜合外電報導）孟加拉吉大港一處貨櫃場發生大火，當局今天指控貨櫃場營運商在化學物質爆炸造成毀滅性後果前，沒有告訴消防人員現場放置化學品，導致傷亡慘重。

這場大火造成至少49人死亡，其中9人來自消防部門。

大火發生在希塔昆達（Sitakunda）的B.M.貨櫃場（B.M. Container Depot），大火並形成巨大火球射向天空，巨大爆炸造成的傷亡人數預料將進一步增加。

爆炸發生超過36小時後，一些貨櫃仍在悶燒，使救援人員無法檢查周圍地區是否有受害者。

300名傷者中有十多人情況危急。

在孟加拉這個容易發生工業事故的國家，9名消防人員死亡是消防部門有史以來殉職人數最多的一次。這個國家安全標準不嚴格，貪腐往往使安全問題遭到忽視。

消防部門官員卡祖薩曼（Mohammad Kamruzzaman）告訴法新社：「貨櫃場當局沒有通知我們那裡有致命的化學物質。我們有9名消防人員喪命，兩名消防人員失蹤。目前另外還有幾人下落不明。」

上週六晚上在這座占地26英畝倉庫設施中領導滅火的吉大港（Chittagong）消防局官員穆蘇迪（Purnachandra Mutsuddi）說，貨櫃場「沒有任何消防安全計畫」，在大火變成火海前，缺乏滅火設備撲滅大火。

他說：「他們也沒有告訴我們這些化學物品。如果他們說了，傷亡人數會少很多。」

B.M.貨櫃場位在距離吉大港40公里的工業城鎮希塔昆達，是孟加拉和荷蘭商人的合資企業，擁有約600名員工，在2012年開始運營。

從網站上看到這家公司董事長是荷蘭公民普隆克（Bert Pronk），法新社無法聯絡到他發表評論。

當地報紙說，公司的另一名所有人是吉大港執政的人民聯盟黨（Awami League）資深官員，他也是當地孟加拉日報的編輯。（譯者：林沂鋒/核稿：陳政一）1110606