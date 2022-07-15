更多編輯台推薦新聞：
台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀
政治

台灣逾百民眾及企業團體追悼安倍晉三 日媒登全版廣告致哀

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝
文化

專訪／懷抱不合潮流的武俠夢 鄭丰一股傻勁往前衝

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看
生活

國旅補助7/15開跑先住先贏 折抵金額、申請方式一次看

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因
國際

軍援烏克蘭、通膨補貼歧見深 看懂義大利聯合政府瀕瓦解原因

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
可成爆內鬼竊密帶槍投靠中國立訊 檢起訴14人
首頁 / 地方
民眾黨
新聞專題
民眾黨1/137
首頁 / 地方

民眾黨全台大眾走到台中 蔡壁如：傾聽民意

2022/7/15 17:27（7/15 17:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
民眾黨全台大眾走隊伍15日由立委蔡壁如（前左3）與邱臣遠（前左2）領軍來到台中，下午先在市議會前舉辦記者會，接著騎乘電動機車出發前往市民廣場，傳遞「永續台灣，世代共行」理念。中央社記者郝雪卿攝 11年7月15日
民眾黨全台大眾走隊伍15日由立委蔡壁如（前左3）與邱臣遠（前左2）領軍來到台中，下午先在市議會前舉辦記者會，接著騎乘電動機車出發前往市民廣場，傳遞「永續台灣，世代共行」理念。中央社記者郝雪卿攝 11年7月15日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中15日電）台灣民眾黨全台大眾走隊伍今天齊聚台中市，領軍的立委蔡壁如表示，民眾黨是年輕的政黨，因資源不多，更要一步一腳印走入基層，與民眾面對面傾聽民意，傳遞民眾黨的價值理念。

民眾黨全台大眾走隊伍今天由蔡壁如與立委邱臣遠領軍來到台中，下午先在台中市議會前舉辦記者會，接著騎乘電動機車前往市民廣場，傳遞「永續台灣，世代共行」的理念。

蔡壁如表示，今年大眾走的主題是「永續台灣，世代共行」，民眾黨想要傳遞的價值是「18歲公民權」及「環境永續」的理念。

蔡壁如說，永續環境一直都是民眾黨關心的議題，全球暖化造成各地極端氣候，地球正在生病，有永續的環境，才能真正擁有未來，民眾黨倡議能源應多元發展，提高綠能發電率，減塑生活，以及2050淨零碳排。

邱臣遠表示，台中市位在台灣重要地理位置，同時擁有南部的熱情氛圍與北部的城市規劃，多元的文化氣息讓台中成為新興的宜居城市，這次民眾黨來到台中，宣傳年底18歲公民投票權，鼓勵青年參政，這是民眾黨進入立法院第1個會期便提出的主張。也希望跟所有鄉親建立更多交流、深入地方，為地方層級治理注入能量。（編輯：郭諭儒）1110715

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
台南市長選戰 柯文哲：民眾黨還未有人選