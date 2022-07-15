黃偉哲父親去世 臉書悼父保佑台灣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張榮祥台南15日電）台南市長黃偉哲父親黃輝鍠13日去世，享壽86歲。黃偉哲今晚在臉書貼文，請父親在天上保佑台灣。

黃偉哲在臉書（facebook）貼出幼時與父母的黑白合照，發文說「謹遵您生前交代一切簡約，今天完成您的後事，功德圓滿」，外界才知道黃偉哲近來少公開行程的原因。

黃偉哲表示，「我這幾十年因為從政，無法常伴您身邊盡孝，前天醫院傳來您病危只剩最後一口氣，我強忍悲傷情緒，在完成公務行程後，焦急趕去見您最後一面」。

黃偉哲說，「您叮嚀的親民勤政、良善初心，我不曾忘記，也會更努力，這是兒子對您的承諾」。「謝謝您給了我生命、養育與疼惜，父子情緣58年，以後我再也沒有爸爸可以叫了，希望我會是您的驕傲」。

黃偉哲表示，「千言萬語化成一句謝謝您，請爸爸放心隨著菩薩修行，我們會好好照顧媽媽」。「刻在我心裡的名字：黃輝鍠，我的老爸。請您在天上保佑台灣」。

黃偉哲父親生前多住在台北，家祭今天下午在台北市立第一殯儀館舉辦，黃偉哲低調未驚動政壇；屏東縣長潘孟安、嘉義縣長翁章梁、新北市長侯友宜等人都留言致哀。（編輯：唐聲揚）1110715