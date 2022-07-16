提拆忠孝橋引道遭蔡壁如批剽竊 沈慧虹：選舉抹黑

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民進黨新竹市長參選人沈慧虹（前左2）16日前往新竹市代天府參拜，她受訪時表示，現在每天都非常期待早早出門跑行程，跟市民面對面互動，越跑越有衝勁。（民進黨新竹市黨部提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月16日

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（中央社記者郭宣彣新竹市16日電）民進黨新竹市長參選人沈慧虹曾提台北忠孝橋引道拆除案，是她向台北市長柯文哲建議拆除，卻引來立委蔡壁如批評為「剽竊」，沈慧虹今天說，這是選舉抹黑，但抹不去她的專業。

民進黨新竹市長參選人沈慧虹競選辦公室今天發布新聞稿指出，沈慧虹從參選以來，都說拆除忠孝橋引道是集結都市規畫、交通、文史團體的「集體智慧」，她則是在西元2014年向柯文哲提出建議。至於，蔡壁如稱她剽竊，沈慧虹表示，「再怎麼抹黑，也不會抹去我的專業」。

沈慧虹透過臉書發文駁斥蔡壁如「剽竊」說法，沈慧虹指出，她在2014年時被網羅進柯文哲競選顧問團，因熟稔北市整體交通政策，參與其中，當時具體給柯文哲3項建議，分為「西區門戶計畫-北門再現」、公車路網重整與提升機車行車安全。

沈慧虹說，「西區門戶計畫-北門再現」曾於台北市政府工務局新建工程處1989年首先提出，歷經多次討論，她當時告知柯文哲應提出此項政見，確認是否有決心要執行。而她持續以實話、做實事，反而成為被攻擊的理由，令人心寒。

今天，柯文哲出席台灣民眾黨新竹市長參選人高虹安團結誓師大會，接受媒體聯訪時表示，他擔任市長7年多最清楚，忠孝橋引道拆除計畫早有設計好，只是沒人敢去執行，而政治核心是執行力，別老是說規畫、計畫，要開工完工才算。

沈慧虹今天到新竹代天府參拜時，接受媒體訪問，對於柯文哲今天為高虹安站台是否有壓力？沈慧虹說，完全沒有壓力，選舉就像跑馬拉松或登山，重點在於參選人能否掌握自我節奏。

沈慧虹表示，她現在每天都非常期待早早出門跑行程，跟市民面對面互動，越跑越有衝勁。（編輯：張銘坤）1110716