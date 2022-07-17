陳其邁強調施政不分黨派 柯志恩：選舉才來踩點？

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡孟妤高雄17日電）爭取連任的高雄市長陳其邁近期勤跑宮廟，也深入眷村，引發關注。陳其邁強調施政不分黨派、族群；國民黨高雄市長參選人柯志恩則質疑，若選舉才來踩點，不是父母官應有的表現。

陳其邁今天沒有公開行程，但他近期密集安排視察施政建設，私下也勤跑宮廟，還有親近藍營的宮廟主委表態支持。陳其邁在臉書強調自己施政不分黨派、族群，從小朋友到老朋友，照顧好不同年齡的市民，就是最重要的事。

對此，因為確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）在家隔離的柯志恩，今天在臉書發文表示，如果衝著她參選，讓陳其邁增加更多市政行程，也能讓他行腳到藍營選區「拔樁」，意味競爭有利市民，也彰顯民主選舉的真諦。

但她說，這也不禁令人納悶，難道陳其邁過去都不到或很少到眷村關心嗎？還是眷村不在市政治理範圍？所以他的出現是「異常」而非「日常」？平常不經營關心，選舉才來踩點拔樁，這不該是父母官應有的表現吧？

柯志恩說，現任者挾行政優勢，以市政之名兼跑選舉，見怪不怪，問題在於，是不是競爭對手帶來壓力，才開始勤跑？如果市長現身讓人宛如看到「稀客」，這樣的市長才該檢討，是否之前太輕鬆了？

此外，民進黨高雄市議員高閔琳在臉書批評柯志恩談高雄市托老政策，卻搭配「基隆舊照」，簡直是「竹篙湊菜刀」，拿基隆講高雄。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

柯志恩也回應表示，「誰規定臉書照片不能放舊照片？」她因為「隔離」不能外出，選一張和銀髮族聊天的舊照，「有事嗎？不符合文意嗎？」

她還控訴，她在臉書用歌詞抒懷對故鄉的情感，卻只因放了一張淡水河畔舊照，就被扭曲成她用漁人碼頭宣布參選高雄；甚至在維基百科把她的問政表現和優良事蹟刪除，「請問居心何在？奉勸舉頭三尺有神明，人在做、天在看」。（編輯：謝雅竹）1110717