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中市聯勤招待所變身社福基地 預計113年底完工

2022/7/19 14:44（7/19 15:31 更新）
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台中市美村路聯勤招待所（原美軍俱樂部）將變身為社福基地，市長盧秀燕19日在市政會議表示，工程預計8月開工，民國113年底完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月19日
台中市美村路聯勤招待所（原美軍俱樂部）將變身為社福基地，市長盧秀燕19日在市政會議表示，工程預計8月開工，民國113年底完工。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 111年7月19日
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（中央社記者郝雪卿台中19日電）台中市美村路聯勤招待所（原美軍俱樂部）將變身為社福基地，台中市長盧秀燕今天表示，廢棄多年的聯勤招待所，經10年規劃，工程已決標，預計8月開工，民國113年底完工。

盧秀燕今天在市政會議中指出，位於台中市西區美村路的聯勤招待所，原是美軍俱樂部，廢棄多年，經前台中市長胡志強與時任立委的她爭取，國防部無償移撥作為社會福利設施用地。

盧秀燕表示，聯勤招待所具文化場域內容，也有逾半世紀非常漂亮、有歷史的老樹，她上任後尊重與廣納公民團體及在地居民需求，並調整規劃內容，採新舊共融設計，保留原基地樹木，將讓市民擁有樹木林蔭環繞的社福基地。

盧秀燕說，完工將成為台中市社會福利及志工中心的培育搖籃，提供社會服務及福利、長者照護、婦女及嬰幼兒日間托育等服務。

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此外，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，台中市6個月至5歲的嬰幼兒疫苗即將開始施打，盧秀燕提醒，市府預計22日到25日啟動46處快打站提供接種服務，家長只要按照通知單指定時間、地點，帶著嬰幼兒到場施打即可；另合約醫療院所已開放預約，當日起同步施打，家長也可帶著嬰幼兒自行前往醫療院所施打。

至於65歲以上長者疫苗施打方面，盧秀燕說，因應中央贈送500元禮券與2劑快篩試劑措施將於7月底截止，市府預計於月底前再為長者開設快打站，長者於7月底前自行向醫療院所預約施打，同樣也可領取。（編輯：郭諭儒）1110719

盧秀燕
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