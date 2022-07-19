草坪頭賞花步道嚴重損壞 修繕升級高架緩坡道

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南投縣信義鄉草坪頭觀景步道年久失修，嚴重損壞，腐朽木板鬆脫程度甚至能輕易徒手掀起。南投縣長林明溱（前中）19日踏勘，聽取簡報後指示加碼將階梯步道改成高架緩坡道，待改善完成後，行動不便遊客也能乘坐輪椅到草坪頭賞景。（南投縣政府提供）中央社記者蕭博陽南投縣傳真 111年7月19日

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（中央社記者蕭博陽南投縣19日電）信義鄉草坪頭櫻花季每年吸引大量遊客，但賞景步道嚴重損壞，鬆脫的木板甚至可用手掀起，南投縣長林明溱今天踏勘，將修繕計畫「升級」為高架緩坡道，讓遊客走得更輕鬆安全。

信義鄉草坪頭賞花、品茗吸引許多遊客，但觀景步道因年久失修嚴重損壞，腐朽的木板鬆脫，甚至能輕易徒手掀起，縣長林明溱今天踏勘，聽取縣府觀光處修繕簡報後，當場指示加碼將階梯步道改成高架緩坡道，改善完成後，行動不便遊客也能使用輪椅到草坪頭賞景。

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林明溱接受媒體聯訪表示，觀光處依現況提出改善方案，研擬以枕木階梯搭配木紋磚，更新替換現有破損木棧道，但他認為要改善就要做好，除改善安全，要變得更好通行，因此，責成觀光處將階梯步道改成高架緩坡步道，所需經費約從新台幣285萬元增至500萬元。

當地居民也反映，完工不久的太平巷排水溝加蓋工程完成1公里，剩下最後200公尺未納入改善，希望縣府一次完成，林明溱當場同意並表示，改善工程應該「頭尾兼顧」，縣府將與信義鄉公所各出資50萬元，盡快將這最後200公尺排水溝加蓋改善。（編輯：謝雅竹）1110719