企業贈竹縣行動書車 深入尖石山區供多元閱讀

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宏致電子董事長袁万丁（左）19日捐贈行動書車給新竹縣尖石鄉，由新竹縣長楊文科（中）代表接受，盼未來透過行動書車巡迴，深入尖石鄉山區部落，提供民眾便利的閱讀服務。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 111年7月19日

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（中央社記者郭宣彣新竹縣19日電）新竹縣政府今天表示，為滿足偏鄉多元閱讀需求，竹縣獲宏致電子捐贈行動書車，將深入尖石鄉山區部落，提供閱讀書籍，盼落實偏鄉教育均衡發展。

新竹縣長楊文科透過新聞稿指出，尖石鄉幅員遼闊，但鄉內僅1座圖書館，山區路途遙遠，交通不易抵達，閱讀資源無法滿足鄉內需求，感謝宏致電子捐贈行動書車，能將圖書資源帶出圖書館。這輛行動書車將以尖石鄉為服務範圍，深入鄉內各個角落。

楊文科表示，行動書車將進行巡迴，也會停駐於鄉內小學、社區部落裡，提供鄉民便利的閱讀服務。

尖石鄉長曾國大說，尖石鄉可利用的圖書資源少，未來行動書車上路後，能讓部落居民使用圖書，且圖書種類多元，也盼藉由閱讀、教育推廣，發揚原住民文化與語言。

新竹縣府指出，新竹縣政府行動主管會報今天在尖石鄉原住民文化館舉行，宏致電子董事長袁万丁出席，並捐贈行動書車，盼消除城鄉差距，帶動閱讀風氣。（編輯：戴光育）1110719