共機仍擾台雙城論壇登場 北市議員批假交流真矮化

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（中央社記者黃麗芸台北19日電）台北上海雙城論壇今天視訊登場，台北市議員黃郁芬認為，柯文哲此舉是無視共機仍擾台事實及藐視議會決議，直批雙城論壇根本是假交流真矮化。

針對台北市政府今年舉辦雙城論壇編列預算，台北市議會先前決議，若遇共機擾台則不能動用預算；但柯文哲近日表示，議會對於擾台定義文字不清楚。

台北上海雙城論壇今天如期視訊登場，柯文哲致詞提及陸方擋台灣農產品、共機擾台等，傷害兩岸民眾感情；上海市長龔正則重申秉持兩岸一家親理念。

對此，無黨籍台北市議員黃郁芬下午透過臉書發文表示，柯文哲無視中共軍機仍擾台的事實，堅持藐視議會決議，照常舉行雙城論壇，柯文哲會中致詞內容根本就是昧於事實，幫中國找藉口、軟土深掘，把交流變成媚共。

黃郁芬認為，柯文哲身為堂堂首都市長，卻為中國擦脂抹粉，大剌剌幫腔中國矮化台灣，完全無視台灣長期在國際上被中國惡意打壓的客觀事實，卻說台灣是在政治操弄、傷害兩岸民眾感情？且單方面侵擾台灣空域的是共機。

同時，單方面編湊理由打壓台灣農產的是中國；不讓台灣在國際發聲的，也是中國。

黃郁芬表示，柯文哲眼看中國毫無道理對台灣施壓掣肘，拿出莫須有的罪名打壓台灣農產品，更動不動就闖入台灣空域和侵擾，他竟還幫腔中國、指責台灣參與WHA是在傷害兩岸人民感情。這完全就是在轉移焦點，為了中共而自我審查、自我矮化。

除此之外，柯文哲執意辦雙城論壇，並稱「交流比交惡好」、希望避免戰爭。黃郁芬提醒，屢稱不放棄武力犯台的就是中國，不斷以共機擾台的也是中國，光是今年就多達128天、近600架次。

黃郁芬認為，交流與和平對話的前提，要有對等尊嚴。當對方已經拿飛彈對準台灣、說要統一台灣，卻還無視這個現實、矇著眼睛避而不談，不只是鄉愿，更是媚共。

同樣無黨籍台北市議員林穎孟也透過新聞稿表示，柯文哲上週承諾雙城論壇要表達「對等尊嚴、不要對台灣武力侵犯」，結果柯文哲連兩年都跳票，且他今天和中國粉飾太平的時候，共機依然在擾台，遺憾其發言未站在「台灣優先」立場。

林穎孟指出，柯文哲粉飾霸凌的起手式，就是先把問題模糊成「雙方爭吵」，受害者自己也有問題，被恐嚇威脅只是剛好。但中國用各種方式對台侵略恐嚇，是國際矚目的長期霸凌問題，台灣是受害者，但柯文哲卻完全模糊這個最重要的根本問題。

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她認為，柯文哲在雙城論壇本可表達中國不應再文攻武嚇方式侵略台灣，且自即日起就應停止共機擾台，如此對雙方人民交流才是正向發展，但他卻選擇了一種最糟糕的方式，在中國面前指責台灣對中「態度不佳」。

雙城論壇始於2010年、前台北市長郝龍斌任內起舉辦，每年由台北、上海城市輪流主辦，但受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響，2020年起改視訊辦理，且逐步縮小舉辦規模。（編輯：張銘坤）1110719