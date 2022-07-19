鄭文燦林智堅逐桌敬酒 桃園衛生局將各罰3000元

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桃園市議員參選人凌濤19日指出，桃園市長鄭文燦（前右2）及桃園市政府勞動局長吳宏國（前右1）帶著民進黨桃園市長參選人林智堅（左3）在宴席上逐桌敬酒。桃園市政府衛生局表示，依違反防疫規定開罰。（凌濤提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月19日

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園市議員參選人凌濤今天指出，桃園市長鄭文燦及桃市府勞動局長吳宏國，帶著民進黨桃園市長參選人林智堅在宴席上逐桌敬酒。桃市府衛生局表示，違防疫規定將對3人各罰3000元。

凌濤今天在臉書發文指出，鄭文燦涉嫌行政不中立，昨天早上和桃園市政府勞動局長吳宏國，帶著林智堅拜會桃園機場工會後，晚上還一起到私宅辦理工會宴會、逐桌敬酒，違反中央流行疫情指揮中心的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定。

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桃園市政府衛生局今天晚間向中央社表示，這場宴會雖在自宅且非不特定人士，但為採取嚴格的防疫標準，後續將依相關事證，依違反傳染病防治法第37條第1項第6款，依同法第70條第1項規定處辦，開罰新台幣3000至1萬5000元，目前暫定鄭文燦、吳宏國、林智堅各開罰3000元。

衛生局表示，依現行指揮中心公告的防疫政策規範餐飲場所，雖然無明確訂定自宅的相關規定，但宴席不得逐桌敬酒敬茶，目的在避免接觸不特定人以降低傳播風險，因此仍會開罰。（編輯：李錫璋）1110719