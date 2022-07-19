林佳龍盼風電製造及倉儲物流列新北關鍵產業

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台灣風電產業發展協會成立大會19日在台北港區舉行，民進黨新北市長參選人林佳龍（右3）、桃園市長鄭文燦（左3）等人出席。中央社記者王鴻國攝 111年7月19日

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（中央社記者王鴻國新北19日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天表示，若有機會服務新北，將風電製造與專業倉儲物流作為關鍵產業；桃園市長鄭文燦表示，盼風電與半導體產業成為台灣的護國群山。

鄭文燦及經濟部次長林全能、勞動部次長王尚志、林佳龍、台灣港務公司基隆港務分公司總經理高傳凱、台灣風電產業發展協會理事長賴文祥等人今天到台北港出席台灣風電產業發展協會成立大會。

林佳龍致詞表示，他在交通部長任內責成港務公司全力推動風能政策，除台中港外，更在台北港規劃新的綠能專區。離岸風力發電的設備儲存、組裝及裝卸，也會以台北港為主。

他表示，未來事關風電案場維運保養所需要的專業倉儲物流設施，也會成為新北市未來的潛力產業，必須要超前部署，儘早規劃。他建議南碼頭在115年即將完工的第一期（A填區），以及116年開始填海造陸的第二期（B填區），在風電相關製造進駐時，同時考慮運營與維修所需要的倉儲，物流與組裝空間，並納入台北港遠期發展用地的規劃。

他表示，未來若有機會服務新北，他會將風電製造與專業倉儲物流作為關鍵產業，給予都市計畫，相關行政與供應鏈體系媒合上的最大協助。

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鄭文燦表示，台灣的高科技半導體產業發展需要綠電，而最大的綠電就是風電。因此，風電與半導體產業需要攜手成長，一起成為台灣的護國群山。

他表示，他認同林佳龍擔任交通部長時曾提出「智慧雙港」的構想，未來也將是北桃合作的議題。桃園航空城計畫中保留380公頃產業專區，其中綠能及風電是優先發展項目之一，而台北港也有南碼頭擴建計畫，希望空港及台北港同時擴大風電產業的發展基地，共同推動風電產業國產化。（編輯：李錫璋）1110719