賴香伶遷戶籍至楊梅 盼桃園南北均衡發展

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶（中）將戶籍從桃園區遷至楊梅區，盼以翻轉南北的思維推動「區域均質」發展。（賴香伶團隊提供）中央社記者葉臻傳真 111年7月20日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉臻桃園20日電）台灣民眾黨桃園市長參選人賴香伶今天上午將戶籍從桃園區遷至楊梅區，她表示，桃園發展長期以來重北輕南，因此決定以翻轉南北的思維落腳楊梅區，推動「區域均質」發展。

賴香伶接受媒體聯訪時表示，桃園發展長期以來重北輕南，自己是客家人，對桃竹苗有深厚感情，桃園南區特別是楊梅、龍潭、新屋、觀音，都有很多客家鄉親，因此決定以翻轉南北的思維落腳楊梅區。

賴香伶說，桃園南北區未均衡發展，雖然桃園市長鄭文燦任內對各區都有投入資源，但包括生活機能、活動等，南區相對還是比較少，很多鄉親也給她建議，包括農業、地方特色、長輩照護等，都是她未來努力的方向。

針對鄭文燦和桃園市政府勞動局長吳宏國，帶著民進黨桃園市長參選人林智堅在宴席上逐桌敬酒，被桃園市政府衛生局依違反COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫規定開罰。賴香伶表示，鄭文燦和林智堅應該是最了解防疫規定的人，怎麼還會違反規定，做不好的示範，希望不要再犯；衛生局依法開罰的部分則給予肯定。（編輯：郭諭儒）1110720