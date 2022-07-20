視察捷運信義線東延段隧道 柯文哲：TOD最佳案例

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（中央社記者陳怡璇台北20日電）台北市長柯文哲今天視察捷運信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通，稱東延段是北市TOD最佳案例，而捷運從規劃到完工，都是由各任市長一棒接一棒蓋完。

台北市長柯文哲視察捷運信義線東延段工程銜接象山站隧道貫通，致詞時表示，信義線原先終點站應該要是廣慈博愛站，但當初判定工程太複雜，終點變為象山站。

柯文哲說，後經九二一大地震後判定當地地質非活動性台北斷層，規劃開發廣慈博愛園區、社宅、信義區公所等，東延段是台北市大眾運輸導向都市發展（TOD）的最佳案例。

外界認為柯文哲任內捷運建設掛零，柯文哲表示，捷運從規劃到完工，不會8年內就可完成，都是各任市長一棒接一棒。柯文哲說，信義東延段是他任內開工，另外，萬大線一期、中環段則是他任內完工，接下來環狀線北環、南環、及東環段等也都會超過8年，就是一棒接一棒蓋完。

台北市捷運工程局第二區工程處指出，民國105年11月動工的信義線東延段「廣慈/奉天宮站」，施工面臨最大挑戰為地質條件複雜，堪稱史上最難捷運工程。

二工處說，工區內地質從連放上鋼板都會陷下去的沼澤泥坑，到比一般建築物混凝土強度硬4倍的岩盤都有；又因福德街路幅狹窄，站體必須緊鄰兩側建築物挖掘連續壁，又得把對周邊民宅影響降到最低，困難重重。

二工處說，信義線東延工程目前工程進度59.8%，目標112年底完工，113年經捷運公司穩定性測試、初履勘通過後營運通車。

二工處表示，信義線東延段以潛盾隧道沿著信義路6段到福德街，在廣慈博愛園區前，開挖29公尺，設置1座地下3層的車站「廣慈/奉天宮站」，車站的2座出入口分別與廣慈博愛園區行政大樓、社福大樓共構。（編輯：方沛清）1110720