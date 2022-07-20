嘉縣首座多功能身障中心揭幕 設水耕農場助謀生

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嘉義縣首座多功能身心障礙服務中心20日在朴子市揭幕，由天主教中華聖母基金會營運，縣長翁章梁（右5）、中華聖母基金會董事長陳美惠（右6）與地方人士出席與會。中央社記者蔡智明攝 111年7月20日

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（中央社記者蔡智明嘉義縣20日電）嘉縣首座多功能身心障礙服務中心今天在朴子市揭幕，由天主教中華聖母基金會營運，設有水耕農場培養身心障礙者自立能力，預計蔬菜年產量達150至300公斤，除自售也會分送給弱勢家庭。

位於嘉縣朴子市「樸仔多功能身心障礙者服務中心」今天揭幕，嘉義縣長翁章梁、中華聖母基金會董事長陳美惠等人與會，可容納30多名身心障礙者在此接受日間照護與學習謀生技能。

中華聖母基金會執行長黎世宏告訴中央社記者，身心障礙中心為4層樓建築，頂樓是水耕農場，透過離地種植技術減少彎腰，創造友善工作環境，培養身心障礙者自立能力；預計一年蔬菜產量可達150至300公斤，販售收入將轉為身心障礙者作業回饋金，也會分送蔬菜給弱勢家庭。

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黎世宏表示，服務中心2樓是小型作業所，與頂樓水耕農場設置的目的一樣，透過體驗職場、課程學習，逐步培養身心障礙者自主能力，目前安排學員學習折咖啡包裝紙盒與茶包裝袋等家庭代工。

社會局長張翠瑤接受中央社記者訪問表示，嘉義縣身心障礙人數3萬7000多人，佔全縣人口7.7%，縣府除與中華聖母基金會合作營運朴子服務中心，也在全縣設置了15處較小型的日照中心或小型作業所，目的是讓身心障礙者走出家門，學習融入社會，減輕家屬照顧負擔。（編輯：陳仁華）1110720