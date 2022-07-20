任林佳龍總督導 林右昌：當分身打漂亮選戰

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基隆市長林右昌（圖）受邀擔任民主進步黨新北市長參選人林佳龍的總督導。林右昌20日表示，會盡量當林佳龍的分身，幫他深入基層，在最短時間打一場最漂亮選戰。（讀者提供）中央社記者王朝鈺傳真 111年7月20日

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（中央社記者王朝鈺基隆20日電）民主進步黨新北市長參選人林佳龍邀請基隆市長林右昌擔任總督導，林右昌欣然接受，今天並表示，會盡量當林佳龍的分身，幫他深入基層，在最短時間打一場最漂亮選戰。

林右昌今天在基隆市政府1樓接受媒體訪問表示，北北基桃本來就是首都生活圈，新北市北海岸周邊地區和基隆市關係非常密切，更何況自己也算半個新北市人，因為母親是瑞芳人，岳父、岳母戶籍也還在雙溪。

關於輔選事宜，林右昌說，競選總部會有整體規劃，不過競選時間很短只有4個多月時間，他會盡量當林佳龍的分身，幫他深入基層，至於組織和文宣也會配合中央整體規劃，還有包括12個立委選區責任區劃分，從上到下串聯起來，在最短時間打一場最漂亮選戰。

媒體詢問，同時要負責民進黨基隆市長參選人蔡適應的輔選，是否會忙不過來？

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林右昌表示，「不會」，基隆市政8年來都非常順利，且政績相信所有市民看得到，蔡適應是公民監督國會聯盟評鑑為優秀的立委，成績也獲市民肯定，對於基隆市未來的願景和想法，蔡適應會逐步向市民報告，爭取市民支持和認同。基隆就是穩健依照選戰步調和期程一步一步往前走，交棒下去才能讓市政延續。

此外，林右昌說，他關心整個大台北都會的發展，也關心全國所有城市的發展，不只是基隆、新北，各縣市只要有需要，他也會去關心、支持，提供能夠給予的協助。（編輯：李錫璋）1110720